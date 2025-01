Evento organizzato dalla Città di Trani in collaborazione con l'Università della Terza Età

Social Video 1 minuto "2 Vite a metà": presentato in Biblioteca a Trani il libro di Spizzico e Fabbri

Prosegue l'iniziativadellapresentato il romanzo "2 Vite a metà" ed. "Il Saggio" (2024) scritto a quattro mani da, presente all'incontro con l'editore, e. La storia è quella di due generazioni a confronto che si sviluppa parallelamente tra la figura di Walter, medico chirurgo, e Davide, giovane rampante desideroso delL'incontro condotto nel dialogo dal giornalista Tonino Lacalamita e reading live della attrice Beatrice Sacchi, ha condotto per mano i presenti in un mondo che, se pur basato su una storia fantasiosa, si è dimostrato molto vicino alla realtà di oggi. Soddisfazione di, coautore del romanzo: «Le generazioni è necessario che si parlino, nel dialogo si cresce e questa storia ne è la dimostrazione». «La numerosa partecipazione al dialogo - ha dettoresponsabile della comunicazione della casa editrice - è la dimostrazione di come siano apprezzate le iniziative che danno luce ai giovani scrittori, la strada è questa, abbiamo il dovere di dare spazio proprio alle giovani generazioni».