Laboratorio cartapesta di Unitre, oggi l'inaugurazione dell'opera Insieme verso la pace dei popoli

Lunedì 27 Maggio alle ore 18:30 presso la sede dell'associazione Unitre di Trani in piazza Dante, scuola secondaria di 1° grado Baldassarre, si inaugurerà l'opera d'arte ubicata all'ingresso della stessa con il titolo "Insieme verso la pace dei popoli" realizzata dalle allieve e dal docente professor Antonio Russo del laboratorio di cartapesta.Su invito del Presidente Unitre prof. Gaetano Attivissimo e grazie alla disponibilità del Dirigente dott. Marco Galiano ad accogliere l'opera che si integra nei valori di una comunità scolastica, a conclusione del laboratorio artistico, il gruppo delle allieve ha voluto omaggiare l'intera scuola con una loro opera d'arte.Descrizione dell'opera.L'opera è stata realizzata su tela, grande 1, 44 mt. per 1,98 mt, per il lavoro realizzato, le allieve guidate dal prof. Russo, hanno usato una tecnica mista, partendo dalla cartapesta e dalla pittura acrilica e lasciandosi ispirare dalle opere di Chagall; la spontaneità li ha portati a realizzare una chiesa con due tonalità, una calda e una fredda, le stesse tonalità che colorano la vita di ogni essere umano. Nell'opera sono raffigurate rondini che volano libere nel cielo azzurro, la neve che fiocca in un cielo cupo, il verde simbolo di speranza, di rinascita, di vita dopo un periodo buio e i contrafforti dei palazzi ma anche della vita che ci sostengono durante le difficoltà. La cattedrale raffigurata ha due stili, uno romanico e uno rinascimentale, e attraverso una colorazione contemporanea si è dato forma alla bandiera dell'Ucraina, senza averlo fatto intenzionalmente, che è stata colta dalle studentesse in modo positivo ed entusiasta, ciò è stato interpretato come un abbraccio col pensiero a tutti in particolare al popolo martoriato dalla guerra.Il gruppo del laboratorio artistico dell'UniTre, guidato dal prof. Antonio Russo, è stato composto da: Masciullo Rita, Stefanachi Clelia, Tancredi Rosa, Spizzico Concetta, Musicco Rosa, Ragno Grazia, Cassano Anna, Annacondia Piera, Zingarelli Chiara, Renna Antonietta e Margherita Simone.