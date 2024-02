Antonio Russo promuove un laboratorio di cartapesta rivolto a persone di terza età

Nato nel 1981 a Milano ma pugliese originario della città di Trani, ha iniziato a dipingere sin dalle scuole medie. Licenziato in Maestro d'arte in oreficeria e metalli, decorazione pittorica. Antonio Russo è laureato in Accademia di Belle Arti in grafica e decorazione, con lode, frequentando l'Accademia di Belle Arti di Bari e di Brera a Milano. Ha presentato le sue opere in mostre personali e collettive anche con esposizioni permanenti in patria e all'estero.



Ha ricevuto numerosi premi e borse di studio. Attualmente insegna Arte e immagine presso gli istituti di istruzione secondaria di primo grado. Si dice entusiasta di essere docente della terza età ed è pronto a trasmettere i suoi saperi nel realizzare un progetto laboratoriale con la cartapesta ed altre attività.

Da venerdì 16 febbraio parte il nuovo laboratorio artistico di cartapesta diretto da Antonio Russo presidente dell'associazione Lacarvella. Il laboratorio è rivolto a persone di terza età previa iscrizione.