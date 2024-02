L'associazione Lacarvella promuove Land Art Puglia, concorso per la realizzazione di un parco scultoreo

Bando di Concorso rivolto ad artisti di tutte le età, specializzati nell'arte scultorea; Realizzazione Opere con materiali di scarto (legno, pietra, ferro, etc.) in linea con i principi di Economia Circolare/Riciclo Creativo; Installazione Opere/Allestimento Parco; Inaugurazione/Apertura.

L'Associazione Artistica Culturale Nazionale "Lacarvella" intende farsi promotrice, nel corso del 2024, della prima edizione della Land Art Puglia, a cura di Marino Pagano, che si svolgerà dal 1 al 7 luglio 2024 (date solo di lancio, visto che il parco delle sculture rimane sempre aperto).Si tratta di un macro-progetto artistico, senza scopo di lucro, finalizzato a coinvolgere i migliori talenti del territorio pugliese nella realizzazione di un Parco Scultoreo destinato a diventare, nel tempo, una "attrazione" turistico-sociale 'permanente', unica nel suo genere ed aperta alla fruizione gratuita di cittadini/turisti. Si articolerà in più fasi:Si svolgerà su un terreno dell'agro andriese, appartenente a una zona riservata presso il castel del monte di Andria. Aperto alle artiste e agli artisti senza limiti di età, di provenienza, di specializzazione, l'intervento artistico avrà come indicazione materiali biodegradabili: ogni tecnica è ammessa, si presuppone un intervento dell'artista sull'ambiente naturale che diventa parte integrante ed essenziale dell'opera. Questa forma d'arte è espressione della presa di coscienza della questione ambientale da parte del mondo dell'arte, prefigurando artisticamente nuovi modelli di arte o di vita.Purché resistano alle intemperie, le diverse opere, deposte a terra, andranno a formare un sentiero tra gli alberi, un cammino. Per chiarimenti e domande tecniche rivolgersi a: lacarvella@yahoo.itModalità: deve pervenire entro e non oltre il 3 marzo 2024 un disegno, o foto, dell'opera che si vuole proporre, allegando tutti i dati sia tecnici che personali (nome, cognome, provenienza, telefono, mail, sito).A insindacabile giudizio della Giuria saranno scelti 15 artisti. Gli artisti non dovranno versare nessuna quota di partecipazione.La prima edizione della Land Art Puglia prevede l'inaugurazione con una targa, che vuole ricordare la nuova attività, l'allocazione di opere scultoree, performance, oltre alla presentazione del catalogo.Attenzione! Le 15 opere devono essere pronte entro e non oltre il 1° luglio 2024, per permettere l'inserimento nei cataloghi.