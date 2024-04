L'artista Tranese Antonio Russo Galante dal 4 aprile esposto a New York

Antonio Russo Galante è fiero di essere un docente, professione che ritiene preziosa proprio perché la sua vena artistica aveva cominciato a esprimersi proprio dei banchi della scuola media grazie al suo professor Padula: ma il suo estro, le sue sperimentazioni, la sua tecnica, la sua passione, esplodono in opere che davvero da anni conquistano in Italia e in tutto il mondo. E così la Biennale degli Stati Uniti d'America la selezionato per esporre le sue opere dedicando un catalogo ad ogni una delle tappe alle quali ha partecipato a partire dal novembre scorso e che si concluderà nei prossimi giorni con una nuova trasferta oltreoceano. "Sono emozionato e fiero di essere stato scelto per questa prestigiosissima esposizione: è un cammino che va avanti da tanto tempo e che mi spinge sempre di più a creare, e inventare, a contaminare stili e tecniche per esprimere quello che vedo, quello che sento quello che immagino".Antonio Russo ha esposto prima di tutto nella sua amata Puglia, ma anche in Argentina, in un tour biennale d'Europa con Parigi, Barcellona Londra, Venezia, al Senato, nella Camera dei deputati, in Australia, Spagna, Polonia, Grecia, ma anche Matera, Milano, Bari - Lecce.A partire dal 4 aprile si conclude dunque uno straordinario tour statunitense iniziato a novembre a Washington, proseguito poi a Miami in dicembre Los Angeles a febbraio. In rassegna opere in cui Russo testimonia il suo volersi mettere in gioco proprio con le nuove tecnologie. Ha usato, infatti, app e filtri con stili artistici del passato, nello specifico dell'800 e del '900. Chi parteciperà alla mostra potrà ammirare l'autoritratto dell'artista, mai esposto fino ad oggi. È stato realizzato utilizzando colori con il contrasto di bianco e scuro. Docente di Arte e Immagine, spesso in giro per lavori e commissioni artistiche, Russo è portato naturalmente a sperimentare continuamente il proprio personale mezzo di espressione, secondo le modalità più consone al cambiamento dei tempi e delle stesse maniere di intendere l'arte oggi.Queste le tappe del tour statunitense che si concludono a New York.24 Novembre 2023Washingtonpresso Hilton Washington DC Capitol Hill6/10 Dicembre 2023Miamipresso SPECTRUM MIAMI14/18 Febbraio 2024Los AngelesLA Art Show,presso LA CONVENTION CENTER West Hall4/7 Aprile 2024New YorkArtexpo New YorkPresso Pier 36 in Manhattan