Città di Trani ed Unitre per un: "Manifesto per una migliore condizione di vita nella terza Età"

Il fenomeno dell'aumento delle aspettative di vita, dovuto all'azione combinata delle migliori condizioni di vita e della caduta della natalità, nei paesi occidentali, e in particolar modo in Italia, è divenuto oggetto di studi che intendono scoprirne le cause. È noto, infatti, che il nostro Paese si colloca al secondo posto per la longevità, dopo il Giappone. La "questione demografica" di fatto impegna le pubbliche amministrazioni ad elaborare programmi di welfare in grado di accompagnare il processo di invecchiamento con interventi sia sul piano sanitario, sia sul piano sociale e culturale, al fine di governare al meglio il processo di cambiamento della struttura per età della popolazione perché non costituisca un peso ma una risorsa per la collettività. Ai relatori, appartenenti ad ambiti disciplinari diversi tra loro, è affidato il compito di coinvolgere il pubblico su come assicurare un percorso di "invecchiamento attivo" in occasione della tavola rotonda denominata "MANIFESTO PER UNA MIGLIORE CONDIZIONE DI VITA NELLA TERZA ETÀ", promossa dall'Assessorato alle Culture del Comune di Trani in collaborazione l'Università della Terza età che si terrà in Biblioteca "Bovio" il prossimo 31 gennaio con inizio alle ore 17:00.