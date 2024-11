260 anni da"Dei delitti e delle pene" di Cesare Beccaria: se ne parla oggi in Biblioteca

Powered by

L'Amministrazione comunale invita a partecipare all'incontro culturale dal titolo Cesare Beccaria. I principi del moderno diritto penale, organizzato in collaborazione del Comitato Dante Alighieri di Trani.Dopo i saluti istituzionali, introdurrà l'evento l'avv. Diletta Volpe, vicepresidente del Comitato Dante Alighieri di Trani, e relazionerà l'avv. Francesco Guastanacchia.Nel 260esimo anniversario dalla pubblicazione de Dei delitti e delle pene, si soffermerà sulla concezione utilitaristica della pena e sul sentimento antigiurisprudenziale di Beccaria. Il relatore affronterà i punti salienti dell'Opera, spiegandone l'origine ed il contesto, delineando i principi del diritto comune nonché quelli della criminalistica del Cinquecento, primo tentativo di trattare in maniera autonoma e indipendente l'area del diritto attualmente identificata come diritto penale, con un cenno sulle codificazioni che da Beccaria trassero ispirazione, la Leopoldina ed il codice Zanardelli.