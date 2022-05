6 foto Ad Maiora Edizioni presenta le ultime novità al Salone del Libro di Torino

Una vetrina prestigiosa per la casa editrice pugliese: archiviata con soddisfazione la partecipazione al, la più importante fiera dell'editoria italiana giunta quest'anno alla 34esima edizione.In mostra per il grande pubblico torinese, nel proprio stand riservato all'interno della fiera, tutte le principali pubblicazioni di Ad Maiora, specializzata nei settori del diritto, dell'economia, della medicina e dell'ingegneria. L'occasione è stata propizia per annunciare una importante novità: l'avvio di un nuovo percorso editoriale nel settore delle guide turistiche e dei viaggi. È stato ospite infatti, presentatore di Linea Verde, autore della sua guida turistica dal titolo "In viaggio con Beppe Convertini. Percorsi italiani tra storia, tradizioni, enogastronomia e curiosità", edita da Ad Maiora edizioni. Il volume è stato presentato al pubblico proprio in occasione del Salone del Libro.La casa editrice ha seguito l'evento anche attraverso i programmi giornalieri della sua web radio,, e ha presenziato in un talk dal titolo "Parla con lei. Contrasto alla violenza sulle donne" alla presenza di esperti del settore come l'avv. Mariarosaria della Corte, il prof. Avv. Michele Filippelli e la conduttrice Jo Squillo con la sua associazione Wall of Dolls Onlus.A tracciare un primo bilancio dell'esperienza di Ad Maiora a Torino con un commento a caldo dallo stand della casa editrice è patron