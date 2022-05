La casa editrice Ad Maiora alla fiera del libro di Torino

Ci sarà anche la casa editrice pugliese Ad Maiora alla 34esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, la più grande fiera dell'editoria italiana. La kermesse si aprirà giovedì 19 maggio con la lectio inaugurale dello scrittore indiano Amitav Ghosh, in collaborazione con Neri Pozza.Anche quest'anno la casa editrice del patron Giuseppe Pierro, specializzata nei settori del diritto, dell'economia, della medicina e dell'ingegneria, avrà uno spazio riservato all'interno della fiera, per l'intera settimana, con uno stand di 24 mq arricchito da tutte le pubblicazioni edite nell'ultimo periodo.Uno spazio, all'interno dello stand, inoltre, sarà dedicato a Ad Maiora Radio, la web radio che trasmetterà in diretta i vari programmi giuridici e istituzionali della casa editrice oltre ad una attenta selezione musicale. Ma non solo. Ad Maiora Radio, darà la possibilità alle varie personalità del mondo della musica, della cultura e istituzionale - che si alterneranno ai vari eventi programmati nell'intera settimana del Salone del libro - di rilasciare un'intervista che sarà trasmessa su tutti i canali social e web della Edizioni Ad Maiora. Ad arricchire l'edizione numero 34, per la casa editrice, è previsto anche un talk, in cui verranno affrontate le tematiche più significative relative all'aiuto alle donne vittime di violenza, analizzato dai vari punti di vista, da quello socio-psicologico, a quello assistenziale, passando per gli aspetti giuridici e internazionali, con la presenza di esperti del settore come l'avv. Mariarosaria della Corte, il prof. Avv. Michele Filippelli, la conduttrice Jo Squillo con la sua associazione Wall of Dolls Onlus e il Presidente Giuseppe Pierro. A moderare l'evento sarà il conduttore televisivo Beppe Convertini.Sempre nella stessa giornata di venerdì 20 maggio, presso lo Stand J04 Ad Maiora edizioni, Beppe Convertini, presentatore di Linea Verde, sarà a disposizione di tutti gli utenti per il firmacopie della sua guida turistica dal titolo "In viaggio con Beppe Convertini. Percorsi italiani tra storia, tradizioni, enogastronomia e curiosità", edita da Ad Maiora edizioni, che sarà presentata al pubblico per la prima volta alla fiera internazionale del libro di Torino. "Entusiasmo, passione e lavoro premiano sempre - ha dichiarato Pierro - e il nostro ritorno al Salone del Libro di Torino ne è una conferma. Ripartiamo dalla cultura, lo facciamo con la grinta di sempre e con l'esperienza che ci insegna a non dare mai nulla per scontato".Durante lo svolgimento della manifestazione le troupe televisive di Sky effettueranno interviste che andranno in onda all'interno della trasmissione "speciale Salone del Libro" e uno spazio di circa 7 minuti sarà riservato proprio al presidente della Ad Maiora edizioni, Giuseppe Pierro. Atutti gli utenti che accederanno al padiglione 2, stand Ad Maiora J04, saranno riservate tante sorprese, tra cui dei meravigliosi gadget.