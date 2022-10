Family Day, seconda edizione dell'iniziativa della casa editrice Ad Maiora

Social Video 2 minuti Family Day, seconda edizione per il team della casa editrice Ad Maiora

Seconda edizione del family Day per la casa editricedi Giuseppe Pierro: una "splendida giornata" in tutti i sensi presso il circolo Le Ture nella ancora verde campagna barlettana, con la presenza di tutti collaboratori insieme alle rispettive famiglie.Relax, divertimento e spensieratezza per tutti, grandi e piccini è il caso di dire, e grande soddisfazione per il patron: «E' una idea nata lo scorso anno – racconta l'amministratore unico e CEO di Ad Maiora – e che abbiamo voluto ripetere oggi e che proporremo senza dubbio anche negli anni a venire: condividere una giornata con i nostri cari, figli, coniugi, compagni, perché Ad Maiora è una grande famiglia. Spesso portiamo a casa i problemi della giornata lavorativa, e quindi abbiamo pensato questa volta di relax, spensieratezza, unione e condivisione».Ad Maiora «nonostante la crisi si sia fatta sentire nei mesi scorsi – non nasconde Pierro – è riuscita a superare e a riprende molto bene: è una azienda solida e seria. Tutti i dipendenti hanno capito quando il momento è stato delicato ed hanno reagito con ancor più compattezza per ripartire alla grande. Degni del nostro nome!».Domenica scorsa, da mattina a sera, nel circolo Le Ture di Barletta, si è vissuto dunque un momento di aggregazione e integrazione tra la vita lavorativa e quella privata. «E' stato bello condividerle con le loro famiglie e i loro figli (spesso anche piccoli), che spesso purtroppo non godono appieno della presenza delle loro mamme lavoratrici. E allora è importante che mi dia da fare anche per farli divertire e per conoscerci».Una giornata che diventa simbolo di una filosofia di lavoro che la casa editrice Ad Maiora riesce a mettere in pratica. Verso nuovi progetti.