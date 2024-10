Un secolo di devozione a San Nicola in Argentina: il Sindaco pronto a partire per Buenos Aires

Dal 15 al 18 novembre il sindaco di Trani e il responsabile del cerimoniale del Comune Felice Di Lernia parteciperanno agli eventi programmati per i festeggiamenti dei cent'anni nella nascita dell'associazione di devozione a San Nicola il Pellegrino. La devozione della comunità italo-argentina verso San Nicola Pellegrino risale al 1924, merito di una donna (Cecilia Croce Di Lernia) che donò alla comunità tranese in Argentina la statua.L'Associazione San Nicola Pellegrino di Buenos Aires, fondata nel 1924 da un folto gruppo di tranesi, in occasione dei primi 100 anni di devozione al Santo Patrono, con propria lettera ha rivolto un invito ufficiale al Sindaco per partecipare ai festeggiamenti in onore di San Nicola il Pellegrino che si svolgeranno nella città di Buenos Aires (Argentina); la Direzione Generale e Artistica del Teatro Coliseo di Buenos Aires (teatro di proprietà italiana gestito dalla Fundaction Cultural Coliseum), con proria nota ha rivolto invito ufficiale al Sindaco al fine di visitare il Teatro Coliseo (nel 2021 nel medesimo teatro è stato propdotto lo spettacolo "Piazzolla Futuro", che ha celebrato le origini italiane di Astor Piazzolla, illustre figlio di Trani).Tale progetto ha poi prodotto una serie di iniziative in collaborazione con l'ENIT tant'è che lo scorso anno la città di Trani ha ospitato il nipote di Astor, Pipi Piazzolla, membro della band Escalandrum). L'occasione della partecipazione del Sindaco in Argentina rappresenta una opportunità per esplorare in maniera diretta nuove possibilità di cooperazione, tra enti e per consolidare i rapporti culturali fra Trani e Buenos Aires.Il Sindaco, accompagnato dal Responsabile del Cerimoniale (per le attività protocollari) Felice di Lernia, raggiungerà la città di Buenos Aires tramite aereo;"Dato atto che la segreteria generale ha compiti di gestione degli adempimenti amministrativi funzionali all'esercizio del ruolo istituzionale del Sindaco, nel rispetto degli indirizzi dal medesimo espressi RITENUTO, pertanto, come per legge, di provvedere ad impegnare, in favore del Sindaco e del Responsabile del Cerimoniale, le spese di viaggio, vitto e alloggio e quant'altro pertinente alla trasferta per una spesa presunta di € 3.300,00 a persona"