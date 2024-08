Anche Il Cielo di Carta al Festival Castel dei Mondi

Anche l'Associazione tranese Il Cielo di Carta parteciperà alla XXVIII edizione del Festival Castel dei Mondi con "Olivhood, è tutto morto tranne l'albero", in programma per i giorni 2 e 3 settembre presso l'Auditorium Monsignor Di Donna ad Andria. Il Festival in questione è un'iniziativa di carattere internazionale che si svolge ogni anno tra agosto e settembre. Considerata una delle rassegne teatrali più importanti a livello nazionale, è fortemente voluta dal Comune di Andria e beneficia del prezioso sostegno di Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese.«Siamo emozionati – ha dichiarato contenta la Presidente, Annamaria Di Pinto – per la partecipazione al prestigioso Festival Castel dei Mondi. Non è certamente il debutto per noi, ma la gioia è egualmente indescrivibile. Abbiamo lavorato in tutta Italia praticamente e siamo nel settore dal lontano 2008 ormai, ma esibirsi nella propria terra non ha prezzo. Lo spettacolo è ambientato in uno scenario futuro piuttosto catastrofico. Nelle campagne non c'è quasi più nessuno. I sopravvissuti sono pochissimi e le terre sono desertificate. In un contesto di morte diffusa e distruzione ambientale, resta in vita Hope, un piccolo ulivo bonsai che farà da protagonista».Per info e prenotazioni: 0883290229.