"Avanti per realizzare il nostro sogno": lunedì il via alla demolizione della torre dell' ex Angelini

"Quando le Istituzioni dialogano tra loro nel rispetto dei reciproci ruoli ed in modo sinergico e costruttivo, anche le questioni più complesse diventano semplici.Già nelle scorse settimane, con grande celerità e concretezza, abbiamo siglato un'intesa con la Sovrintendenza per demolire la torre ottagonale e recuperare solo taluni manufatti del complesso originario della Distilleria Angelini quali testimonianza storica del complesso industriale originario.Lunedì pertanto inizieremo a demolire anche la torre.Andiamo avanti per realizzare il nostro grande sogno.".