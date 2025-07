Incidente in moto in strada vicinale San Luca: due giovani feriti, non sono in pericolo di vita

Due ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo strada vicinale San Luca, nelle vicinanze dell'Apulia Center, a Trani. I due giovani, che viaggiavano a bordo di una moto, sono stati coinvolti in un violento impatto le cui cause sono ancora in corso di accertamento.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e disposto il trasferimento dei feriti presso il pronto soccorso dell'ospedale di Andria. Fortunatamente, nonostante i traumi riportati, le condizioni di entrambi non sarebbero gravi né tali da destare preoccupazioni per la loro vita.Presenti anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica del sinistro. Ancora da chiarire l'esatta causa dell'incidente.