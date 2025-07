L'Estate di Trani si accende con grandi nomi dello spettacolo

Nell'estate 2025 (agosto e settembre) a Trani quattro importanti appuntamenti nei quali interverranno singolarmente l'attore Vincenzo Salemme, il cantautore Sal Da Vinci, lo showman Stefano De Martino e il content-creator e comico Giuseppe Ninno "Mandrake". Si partirà il 4 agosto con l'attore, regista, sceneggiatore e scrittore di Bacoli che ha iniziato il suo percorso artistico nella compagnia teatrale di Eduardo De Filippo. Vincenzo Salemme si esibirà alle 21 in piazza Re Manfredi con una tappa del tour estivo del suo spettacolo "Ogni promessa è debito". In questo lavoro interpreta Benedetto Croce, un pizzaiolo che, in un momento di disperazione, fa un voto religioso che poi si rivela difficile da mantenere, dando vita a una serie di situazioni comiche e riflessive.Il giorno seguente, 5 agosto, con una tappa di "Stasera che sera" toccherà a Sal Da Vinci. Il suo live, in programma sempre in piazza Re Manfredi, non sarà solo un concerto, ma un'esperienza completa che combina musica, racconti e momenti di riflessione, coinvolgendo il pubblico in un viaggio emozionale. Durante l'esibizione si potranno ascoltare i suoi grandi successi, tra i quali non mancherà la celebre "Rossetto e caffè", pubblicato nel giugno 2024 e che ha conquistando il pubblico con il suo mix di passione e melodia, ottenendo due dischi di platino e ha accumulando milioni di visualizzazioni online, diventando un fenomeno virale.Si proseguirà lunedì 25 agosto, in piazzale Santa Maria Colonna, con Stefano De Martino e il suo "Meglio stasera! Summer tour", il primo spettacolo dal vivo del celebre mattatore di "Affari tuoi". Ballerino e conduttore televisivo, in questo show di oltre due ore Stefano De Martino si presenta al pubblico con tutto il suo ricco bagaglio artistico dando dimostrazione che l'ex ragazzo di Amici è oggi un protagonista a tutto tondo dello spettacolo e del teatro leggero italiano, interpretato con grande maestria. Questo show, organizzato a Trani da Aurora eventi e Gs23, è una nuova versione "in progress" del live proposto con il tour invernale proposto tra gennaio e marzo dello scorso anno, un mix di monologhi umoristici, balletto, racconti, giochi musicali, mash up e virtuosismi canori.A chiudere gli appuntamenti estivi tranesi il 7 settembre, sarà Giuseppe Ninno, alias "Mandrake" con una tappa del suo incredibile tour "Imbarazziamoci" con il quale sta girando in lungo e in largo l'Italia, con tappe anche in giro per l'Europa. Il poliedrico artista brindisino, celebre per i suoi irresistibili contenuti online e per i suoi fumetti, si spoglia delle vesti di content creator per vestire i panni del comico e porta sul palcoscenico la famiglia Imbarazzi, dando vita a un mondo irriverente e spassoso. Giuseppe Ninno "Mandrake" è l'unico protagonista dello spettacolo, in cui interpreta tutti i membri della famiglia Imbarazzi. Con la sua abilità di trasformarsi in una serie di personaggi eccentrici e irresistibili, Mandrake cattura il pubblico con situazioni esilaranti e sketch comici. Anche questo evento è in programma in piazzale Santa Maria Colonna ed è realizzato da Aurora Eventi con Gs23.I biglietti per i concerti sono disponibili sul circuito Ticketone e attraverso i rivenditori autorizzati. Eventi Gs23 – Piazza Re Manfredi e Piazzale Santa Maria Colonna – Trani (Bt) Infoline: 3397370398. Inizio eventi: 21.00