Nuova Sede per la Polizia Locale di Trani: avvio dell'iter amministrativo rimandato, ma con l'impegno dell'Amministrazione che la nuova sede si farà

Social Video 1 minuto Polizia Locale - La nuova sede si farà

La nuova sede per ilè una priorità da tempo. Il valore del servizio della Polizia Locale per la sicurezza e la vivibilità della comunità è inestimabile, ma le condizioni precarie in cui il Corpo opera rendono urgente un intervento. Ilera atteso come un momento cruciale per avviarne il processo, ma un imprevisto legato all'iter amministrativo della delibera di riferimento, ha causato un rinvio, pur mantenendo ferma la volontà di agire rapidamente.Durante la seduta del Consiglio Comunale, il Sindacoha annunciato la decisione di ritirare il provvedimento che avrebbe avviato di fatto l'iter per la nuova sede della Polizia Locale. Ha spiegato che, nonostante l'importanza della delibera per garantire condizioni di lavoro idonee e ridare prestigio al Corpo, da un' analisi più approfondita del testo sono emerse necessità di modifica che richiedono la presenza del dirigente competente, l'Ing., che è "attualmente in ferie". Il Sindaco, nonostante il ritiro della proposta di delibera, ha assicurato il suo impegno personale a ripresentarla al Consiglio Comunale il prima possibile (nda. probabilmente già a settembre) una volta apportate le modifiche necessarie: "Ho la ferma volontà di essere io stesso - ha detto- ad inaugurare la nuova sede della Polizia Locale prima della fine del mio mandato".La necessità della sede era già emersa da dettagliate relazioni del Comandanteallegate alla discussione, note che mostrano un'urgenza che si trascina da tempo. Già dal 16 agosto 2023, la Polizia Locale segnalava l'interdizione di una stanza chiave per il servizio di Infortunistica Stradale a causa del pericolo di caduta calcinacci. Questo costringeva circa 20-25 agenti a lavorare in spazi angusti e precari. Sono seguiti ulteriori solleciti del Comandante, a ottobre 2023 e agosto 2024, che ribadivano la necessità di una nuova sede, suggerendo i locali di(fabbricato Verdemare) come soluzione. Le condizioni dell'attuale stabile inintanto sono poi peggiorate progressivamente, con ulteriori interdizioni parziali disposte a giugno e luglio 2025 a causa di lesioni strutturali più evidenti: in sintesi, la sede attuale è caratterizzata da aree condizioni precarie delle stanze rimanenti, un notevole disagio lavorativo e un'impellente necessità di trasferimento.Nonostante il rinvio, dal Consiglio Comunale è emerso in maniera trasversale il chiaro intento di porre fine a questa precaria situazione con l'urgenza di dare alla Polizia Locale una sede dignitosa e funzionale.e la conferma di come l'Amministrazione Comunale voglia proseguire sulla strada delle soluzioni a sostegno del Corpo di Polizia Locale : "La situazione di disagio che perdura da anni per gli operatori, che sono il "biglietto da visita della Città" – si legge nei documenti a firma del Comandante- rende indispensabile una soluzione rapida per garantire sia la sicurezza degli agenti sia l'efficienza dei servizi offerti alla cittadinanza".A latere del Consiglio Comunale del 25 luglio, abbiamo raccolto la dichiarazione dell' avv.assessora delegata alla Polizia Locale della città di Trani: "Sono nove anni che mi onoro di essere l'assessora di riferimento del Corpo della Polizia Locale. Conosco uno a uno le donne e gli uomini che si adoperano per questa città con uno spirito di servizio encomiabile, spesso nascosto ai più, tante sono le difficoltà superate, penso al periodo del COVID, ed altre che hanno saputo gestire, penso ai grandi eventi cittadini, e altri ancora che continuano a presidiare , penso al periodo di massima affluenza turistica in Città: lo fanno senza risparmiarsi, a schiena dritta orgogliosi della divisa che indossano. La loro richiesta di una sede dignitosa e rispettosa del loro lavoro è legittima, ed io non posso che essere fiduciosa dell'impegno preso dal Sindaco Amedeo Bottaro per raggiungere questo obiettivo : anche il Primo Cittadino conosce bene il loro valore ".