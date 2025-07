Trani Tradizioni: il Corteo Storico cambia il percorso per motivi di sicurezza

L'Associazione Culturale Trani Tradizioni ha deciso di modificare il percorso del Corteo Storico del 10 agosto 2025 per garantire la sicurezza pubblica. Negli ultimi giorni si era scatenata la polemica per una concomitante manifestazione, l'Amministrazione era stata accusata di poca attenzione. Il nuovo itinerario, ora, è stato definito in collaborazione con le Autorità Competenti e prevede un percorso che partirà dal Castello Svevo, attraverserà le principali vie del centro storico di Trani, senza che il corteo possa interferire con l'altro evento. L'associazione, con un post social, ha ringraziato i cittadini e le Istituzioni per la comprensione e la vicinanza dimostrata, confermando anche, proprio per il giorno 10 agosto lo spettacolo dell'incendio al Castello.