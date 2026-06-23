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Politica

Diritti LGBTQIA+, educazione e nuove norme: confronto pubblico a Trani

Un confronto aperto alla cittadinanza promosso da Sinistra Italiana e associazioni del territorio

Trani - martedì 23 giugno 2026 10.21
Mercoledì 24 giugno 2026, alle ore 19.00, presso la sede del Partito Sinistra Italiana di Trani in Via Barisano da Trani 32, si terrà il panel pubblico "Pride, educazione e libertà: la comunità LGBTQIA+ di fronte alle nuove sfide normative".

L'iniziativa, promossa da Sinistra Italiana Trani in collaborazione con Arcigay BAT "Le Mine Vaganti", "Hastarci" e "St Augustine Trani", nasce dalla volontà di offrire uno spazio di approfondimento, confronto e partecipazione su temi che oggi riguardano da vicino i diritti, l'educazione e la libertà delle persone LGBTQIA+.

In un contesto politico e sociale attraversato da importanti cambiamenti normativi e culturali, il panel intende mettere al centro una riflessione collettiva sugli effetti che tali trasformazioni producono nella vita quotidiana delle persone, nei percorsi educativi, nei servizi e nelle comunità territoriali.

Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali dei consiglieri comunali Vincenzo Topputo e Francesca Zitoli.

Seguiranno gli interventi di:

- Grazia Iannone, psicologa, che approfondirà il tema del "Minority Gender Stress", fenomeno che descrive l'impatto psicologico delle discriminazioni e delle pressioni sociali vissute dalle persone appartenenti alle minoranze di genere e orientamento sessuale;

- Francesca Sorge, pedagogista intersezionale, che proporrà una riflessione sul tema "DDL Valditara: cosa aspettarci", analizzando le possibili ricadute delle recenti proposte normative sul mondo dell'educazione, della scuola e della formazione.

Alle ore 20.00 è previsto un talk con la sessuologa e psicoterapeuta Nunzia Merafina, dedicato alle sfide contemporanee legate all'affettività, alla salute sessuale e all'autodeterminazione.

L'incontro è aperto alla cittadinanza e si concluderà con un momento conviviale presso "St. Augustine" a Trani.
  • Sinistra Italiana
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