Diritti LGBTQIA+, educazione e nuove norme: confronto pubblico a Trani

Mercoledì 24 giugno 2026, alle ore 19.00, presso la sede del Partito Sinistra Italiana di Trani in Via Barisano da Trani 32, si terrà il panel pubblico "Pride, educazione e libertà: la comunità LGBTQIA+ di fronte alle nuove sfide normative".L'iniziativa, promossa da Sinistra Italiana Trani in collaborazione con Arcigay BAT "Le Mine Vaganti", "Hastarci" e "St Augustine Trani", nasce dalla volontà di offrire uno spazio di approfondimento, confronto e partecipazione su temi che oggi riguardano da vicino i diritti, l'educazione e la libertà delle persone LGBTQIA+.In un contesto politico e sociale attraversato da importanti cambiamenti normativi e culturali, il panel intende mettere al centro una riflessione collettiva sugli effetti che tali trasformazioni producono nella vita quotidiana delle persone, nei percorsi educativi, nei servizi e nelle comunità territoriali.Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali dei consiglieri comunali Vincenzo Topputo e Francesca Zitoli.Seguiranno gli interventi di:- Grazia Iannone, psicologa, che approfondirà il tema del "Minority Gender Stress", fenomeno che descrive l'impatto psicologico delle discriminazioni e delle pressioni sociali vissute dalle persone appartenenti alle minoranze di genere e orientamento sessuale;- Francesca Sorge, pedagogista intersezionale, che proporrà una riflessione sul tema "DDL Valditara: cosa aspettarci", analizzando le possibili ricadute delle recenti proposte normative sul mondo dell'educazione, della scuola e della formazione.Alle ore 20.00 è previsto un talk con la sessuologa e psicoterapeuta Nunzia Merafina, dedicato alle sfide contemporanee legate all'affettività, alla salute sessuale e all'autodeterminazione.L'incontro è aperto alla cittadinanza e si concluderà con un momento conviviale presso "St. Augustine" a Trani.