Alleanza Verdi e Sinistra a Trani: Fratoianni e Di Lernia lanciano la doppia sfida

Sabato mattina intenso per l'Alleanza Verdi e Sinistra in Piazza della Repubblica a Trani. Il circolo locale ha organizzato un doppio appuntamento che ha visto la partecipazione del Segretario Nazionale di Sinistra Italiana,, in supporto della candidatura al Consiglio Regionale di, Segretario Regionale uscente. L'occasione è stata duplice: oltre all'incontro con la cittadinanza in vista delle elezioni, è stato allestito un gazebo per la raccolta firme a sostegno di, una Proposta di Legge di Iniziativa Popolare promossa dal partito.Il candidato al Consiglio Regionale per la coalizione di centrosinistra,, ha risposto alle domande sul suo approccio al mandato, ponendo l'accento sulla necessità di azzerare la distanza tra eletto e territorio: «Ho delle parole chiave che mi contraddistinguono da sempre, che sono quella della, e questo non può che essere la linea guida anche con un eventuale altro ruolo istituzionale. A maggior ragione con un territorio che necessita di essere ascoltato a Bari in maniera». Di Lernia ha poi affrontato il tema caldo dell'astensionismo, cruciale in campagna elettorale: «Il problema dell'astensionismo è un problema serio. La parte politica deve fare il suo, provando a. L'atteggiamento dei politici stessi deve essere accogliente e umile, invitando la gente a credere nella politica piuttosto che allontanarla con atteggiamenti arroganti». Nonostante le difficoltà, il candidato si è detto ottimista: «Il clima in linea complessiva è buono».L'On.ha analizzato il quadro politico, liquidando senza mezzi termini l'argomento centrale della campagna del Centrodestra in Puglia: la promessa di risolvere i problemi regionali, come la sanità, grazie alla "sintonia" con il Governo Meloni. «Il centrodestra in Puglia è disperato e usa argomenti irricevibili che violano la leale collaborazione istituzionale.mettere anche solo lontanamente in discussione questo principio, provando a dire agli elettori: se votate per noi avrete dei favori, se no niente», ha ribadito il Segretario Nazionale. Fratoianni si è mostrato estremamente fiducioso nelle prospettive di AVS: «Le prospettive di una rappresentanza di AVS in regione Puglia quest'annoe saranno molto grandi. Alleanza Verdi e Sinistra sta crescendo in ogni tornata elettorale in tutta Italia». L'ex Assessore regionale alle Politiche Giovanili ha assicurato che AVS sarà un partner leale ma propositivo: «Noi saremo al fianco di De Caro in Consiglio Regionale e in Giunta per contribuire al buon governo, con la forza di faree investendo con forza sui giovani, perché significa investire sul presente».L'evento ha avuto anche un focus specifico sulla scuola con la raccolta firme.di Sinistra Italiana, ex assessora della Città di Trani, ha illustrato i dettagli della Proposta di Legge di Iniziativa Popolare. «La proposta si rivela quanto mai utile e improcrastinabile., con delle ricadute negative sulla qualità dell'insegnamento e sul raggiungimento degli obiettivi educativi», ha spiegato Zitoli. L'iniziativa mira a prevedere di abbassare il tetto massimo di studenti a. Tale numero scende ain presenza di un caso di disabilità, e si riduce anel caso in cui siano presenti più alunni con disabilità. «Questo è utile da un lato per garantire unae dall'altro per garantire laimpegnati ogni giorno in una delle colonne portanti della nostra società, la scuola.»