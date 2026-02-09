Sinistra Italiana Trani: «Siamo noi la vera sinistra del governo cittadino. Ora un campo largo per i diritti»

Il mandato di quest'amministrazione volge al termine e siamo orgogliosi e consapevoli che a rappresentare la vera sinistra amministrativa siamo sempre stati noi di Sinistra Italiana, presenti con la nostra rappresentanza in Giunta attraverso l'assessore Mino Di Lernia, e prima ancora con Francesca Zitoli e oggi in Consiglio Comunale con Vincenzo Topputo e Lia Parente. Il nostro circolo è attivo sul territorio e, nelle prossime settimane, darà avvio a una serie di incontri culturali dedicati ai temi del lavoro, della giustizia sociale, dell'immigrazione, della lotta alle disuguaglianze e della valorizzazione del patrimonio e del turismo, con particolare attenzione anche a nuove forme di turismo ancora poco conosciute ma ricche di opportunità per la nostra città. Da qualche settimana è possibile tesserarsi a Sinistra Italiana sia online sia direttamente presso la nostra sede di Via Barisano da Trani, 32. Siamo alla vigilia delle prossime elezioni amministrative e, com'è naturale, si moltiplicano le prese di posizione e le voci di corridoio: alcune fondate, altre meno. Quello che auspichiamo è la costruzione di una reale connessione tra tutte le forze del centro-sinistra, affinché tornino al centro del dibattito politico i valori della giustizia sociale, dell'uguaglianza e dei diritti dei lavoratori. Crediamo fortemente nella prospettiva del campo largo, sulla scia dell'esperienza maturata in Puglia, che ha visto un'alleanza ampia e coesa portare a importanti risultati istituzionali. È necessario che tutte le forze progressiste si assumano la responsabilità di lavorare insieme, mettendo da parte personalismi e individualismi: parlare dall'esterno è semplice, più complesso è costruire unità e responsabilità dall'interno. Noi scegliamo questa seconda strada. Come abbiamo sempre fatto, continueremo ad anteporre i diritti delle persone e l'interesse della città di Trani a qualsiasi altra logica, lavorando per una sinistra unita, credibile e capace di offrire risposte concrete ai cittadini. Vincenzo Topputo - Sinistra Italiana – Circolo di Trani