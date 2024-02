Toponomastica femminile, 3 donne, 3 strade: la proposta di Luca Morollo

In vista del prossimo 8 marzo, durante l'ultima seduta della V Commissione Consiliare, si è discusso di alcune possibili iniziative da avviare in occasione della celebrazione della Giornata internazionale dei diritti delle donne.Nello specifico, su mia proposta, abbiamo discusso dell'iniziativa "toponomastica femminile – 3 donne, 3 strade".Ho proposto alle colleghe, ai colleghi e all'Assessora con delega alle Pari Opportunità di aderire alla rete nazionale, dedicando una via, una piazza o una strada a tre donne in segno di solidarietà.Questo l'obiettivo della campagna "8 marzo, 3 donne, 3 strade" promossa dall'associazione "Toponomastica femminile", impegnata da anni nella lotta al divario di genere anche nella toponomastica stradale.Toponomastica femminile è un'associazione nata con l'obiettivo di restituire voce e visibilità alle donne che hanno contribuito, in tutti i campi, a migliorare la società sensibilizzando le istituzioni affinché strade, piazze, giardini e spazi urbani in senso lato, siano dedicati a donne.Dal loro censimento toponomastico nazionale risulta infatti che la media di strade intitolate a donne va dal 3 al 5% (in prevalenza madonne e sante), mentre quella delle strade dedicate agli uomini si aggira sul 40%.Un gap che ha fatto riflettere dando vita a diverse iniziative con l'obiettivo di riequilibrare i rapporti di genere anche nella toponomastica cittadina.Questo può rappresentare l'inizio di un percorso amministrativo volto a valorizzare, attraverso la memoria, il ruolo della donna nella storia riconoscendo importanza al tema delle Pari Opportunità.Si propone quindi, in occasione dell'8 marzo, "Giornata internazionale dei diritti delle donne", di scegliere i nomi, rispettivamente, di una donna tranese, di una italiana e di una straniera, al fine di rappresentare le diverse sfaccettature della società femminile con nuove intitolazioni di vie, piazze, rotonde, piste ciclabili, ecc. riguardino in modo equilibrato uomini e donne, al fine di dare un segnale importante rispetto al tema delle Pari Opportunità.