Anche Sinistra Italiana scende in piazza per la raccolta firme sul salario minimo

Questo diritto viene costantemente violato: in Italia, infatti, sono più di tre milioni le persone che, pur lavorando, vivono in condizione di povertà.

Per questo, il Partito Democratico e Sinistra Italiana di Trani, venerdì 15 settembre, dalle ore 18:00 alle ore 21:00 saranno in via Mario Pagano (di fronte alla chiesa di San Rocco) per raccogliere le firme per una proposta che prevede che nessun lavoratore possa ricevere una retribuzione oraria inferiore a 9 euro all'ora, senza considerare tredicesima, quattordicesima, ed altre voci di salario che devono essere considerate a parte.

Si invita, pertanto, tutta la cittadinanza a partecipare

