Consiglio comunale, approvata la mozione sul conferimento di cittadinanza onoraria ai bambini nati da genitori stranieri

«Oggi in Consiglio Comunale abbiamo approvato una mia mozione sul riconoscimento cittadinanza onoraria ai bambini nati in Italia da genitori stranieri che vivono regolarmente nella città di Trani o nati all'estero, che abbiano concluso almeno un ciclo scolastico»: lo dichiara il consigliere comunale Luca Morollo di Sinistra Italiana.«La proposta, da me presentata durante la seduta del 27 ottobre 2023 V Commissione Consiliare, prevede l'istituzione di una cerimonia speciale per il 20 novembre di ogni anno, Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in cui conferire le onorificenze a tutti i nati che risiedano nella città di Trani a partire dalla data del 20 novembre 2023.Gli aventi diritto dovranno presentare il loro interesse entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, inviando una pec all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it.L'amministrazione, attraverso i propri uffici comunali, si impegnerà a comunicare ai diretti interessati l'esito dell'istruttoria, promuovendo ogni 20 novembre una celebrazione in cui verranno consegnate le onorificenze.Il provvedimento vuole garantire l'eguaglianza dei diritti di tutti i bambini e bambine e in particolare dei gruppi più vulnerabili e pone le basi per un percorso di responsabilizzazione e consapevolezza per tutte le ragazze e i ragazzi e le loro famiglie, non producendo effetti dissimili da quelli previsti dalla disciplina vigente (L. 91 del 1992). Con questa mozione vogliamo favorire la coesione e la convivenza dando un forte impulso a livello nazionale al riconoscimento dello ius soli e/o dello ius ius scholae. Ringrazio i consiglieri e i partiti che hanno accolto la mia proposta».