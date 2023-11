Giornata dei diritti dell'infanzia, le proposte del consigliere Morollo

«Durante la seduta del 27 ottobre, la V Commissione Consiliare ha elaborato alcune proposte per il 20 novembre, giorno in cui si celebrerà il 49° anniversario della Convenzione sui Diritti Dell'infanzia e dell'Adolescenza»: lo dichiara il Consigliere e Presidente della V Commissione, Luca Morollo.«Durante la discussione sono emersi alcuni interessanti spunti di riflessione proposti dalle consigliere e dai consiglieri in merito ad attività da organizzare nelle scuole della nostra città.In qualità di Presidente della V Commissione ho proposto, al fine di garantire l'eguaglianza dei diritti di tutti i bambini e di tutte le bambine e in particolare dei gruppi più vulnerabili, di riconoscere la cittadinanza onoraria ai nati in Italia da genitori stranieri che vivono regolarmente nella città di Trani o nati all'estero, che abbiano concluso almeno un ciclo scolastico o di formazione di italiano.Ho proposto inoltre di istituire una cerimonia speciale fissata nel giorno 20 novembre di ogni anno, dedicando questa giornata al conferimento delle onorificenze.Un atto dal forte valore non solo simbolico per costituire coesione e convivenza dando un forte impulso a livello nazionale al riconoscimento dello ius soli e/o dello ius ius scholae.Una tale iniziativa sarebbe un piccolo "risarcimento" per colmare un gap normativo e favorirebbe un percorso di consapevolezza sociale e di valorizzazione di una comunità cittadina in cui in ogni ambito convivono ragazze e ragazzi provenienti da tutto il mondo; in questo modo si avvierebbe un percorso di responsabilizzazione e consapevolezza per tutte le ragazze e i ragazzi e le loro famiglie.Riconoscere dei diritti civili ai nostri "concittadini", ci porterebbe a crescere come città, rendendo tutti responsabili di un futuro comune».