Politica

Sinistra Italiana Trani sostiene la candidatura di Mino Di Lernia alle regionali

Il segretario Topputo: “Una ragione in più per andare a votare"

Trani - giovedì 23 ottobre 2025 10.10
"Mino Di Lernia, segretario regionale di Sinistra Italiana e assessore al Comune di Trani, candidato alle prossime elezioni regionali della Puglia nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra, è per la nostra provincia una opportunità politica da non perdere. Abbiamo avuto già modo - dice il segretario di Trani di Sinistra Italiana Vincenzo Topputo - di apprezzare la sua dedizione in questa esperienza amministrativa della città di Trani. Sempre alla ricerca di soluzioni con uno stile sobrio, Mino Di Lernia rappresentare i valori di giustizia sociale, sostenibilità ambientale e uguaglianza, la sua candidatura rappresenta un'opportunità per rafforzare la voce della sinistra nella Regione Puglia."

Dichiara Mino Di Lernia: "La mia candidatura, non è certamente frutto di un progetto personale, come sempre sono a rappresentare una comunità politica e territoriale. Come AVS abbiamo condiviso in primis l'obiettivo di riportare la politica in consiglio regionale, perché la giustizia sociale e ambientale, il lavoro, la salute, non devono essere emergenze cui dare risposte, devono essere prima di tutto proposte."
