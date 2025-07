Fermare il genocidio in Palestina, a Trani un incontro pubblico di Sinistra Italiana

Il circolo cittadino di Sinistra Italiana Trani promuove per giovedì 1 agosto 2025, alle ore 19:00, l'incontro pubblico dal titolo: "Fermare il genocidio in Palestina", che si terrà in Via Barisano da Trani, 32.L'iniziativa si inserisce all'interno della campagna nazionale "Occhi in Palestina – Il racconto", con l'obiettivo di dare voce a chi denuncia da mesi i crimini perpetrati ai danni della popolazione palestinese, in particolare nella Striscia di Gaza.In un contesto internazionale in cui prevalgono silenzi, ambiguità e complicità, vogliamo ribadire con fermezza che quanto sta avvenendo non può essere ignorato. La nostra posizione è chiara: in Palestina è in corso un genocidio, e la comunità internazionale ha il dovere di agire.Durante l'incontro interverranno: Nico Bavaro, Segreteria nazionale di Sinistra Italiana, Luisa Morgantini, già vicepresidente del Parlamento europeo, attivista di AssoPace Palestina.Porterà i saluti: Mino Di Lernia, Segretario regionale di Sinistra Italiana Puglia.A moderare l'incontro sarà: Lia Parente, Consigliera comunale di Trani.L'iniziativa sarà occasione per riflettere, informare e mobilitare la cittadinanza, in coerenza con la linea espressa da Alleanza Verdi e Sinistra.Invitiamo tutte e tutti a partecipare. Trani può e deve essere parte attiva di una battaglia globale per i diritti, la pace e la dignità dei popoli.