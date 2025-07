A rischio la Settimana Medievale 2025: possibile annullamento per eventi sovrapposti

«L'Associazione Culturale Trani Tradizioni comunica con profondo rammarico che l'edizione 2025 della Settimana Medievale di Trani, dal 08 al 10 agosto 2025, prevista tra Piazza Duomo, Piazza Re Manfredi e le vie del centro cittadine, è a serio rischio di annullamento o ridimensionamento a causa della sovrapposizione con un'altra manifestazione.



L'assurda vicinanza tra i due eventi e la coincidenza temporale sollevano problemi urgenti di ordine pubblico, sicurezza e gestione dei flussi, che rischiano di mettere in crisi la nostra macchina organizzativa, già attivata da mesi (comunicazione al comune con nota prot. n. 24/24 del 25/09/2024 è già con autorizzazione del suolo pubblico prot. n. 12954/2025 del 21/02/2025) e con investimenti e impegni concreti.



Quest'anno, inoltre, la Settimana Medievale assume un significato ancora più importante: celebriamo il ventennale dell'Associazione Trani Tradizioni, un traguardo che abbiamo voluto onorare con la presenza di ospiti di altissimo livello artistico e storico, tra cui:

• Gli Archibugi di Cava de' Tirreni, con oltre 100 figuranti tra sbandieratori, musici e milizie storiche;

• La straordinaria compagnia equestre de "Il Nero Luminoso", con i loro celebri cavalli da parata;

• E molti altri gruppi provenienti da tutta Italia, che hanno confermato la loro partecipazione in onore della nostra città.



Tutto ciò rischia ora di essere gravemente compromesso per una mancata pianificazione tra enti, che ha portato ad autorizzare eventi sovrapposti e incompatibili, creando confusione e pericolo.



Chiediamo con forza alle istituzioni competenti – Comune di Trani, Prefettura e Questura – di intervenire con tempestività e senso di responsabilità, per evitare che una delle manifestazioni culturali più attese dell'estate venga cancellata o mortificata.



L'Associazione Culturale Trani Tradizioni, da vent'anni al servizio della promozione storica e identitaria della città, non può e non vuole accettare che il proprio lavoro venga vanificato per mancanza di coordinamento».