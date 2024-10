L'associazione Trani Tradizioni annuncia la Settimana Medievale 2025, dall'8 al 10 agosto a Trani

Tante novità in programma per festeggiare i 20 anni dell'associazione

L'Associazione Culturale Trani Tradizioni annuncia le date della Settimana Medioevale 2025. Dopo il grande successo della Settimana Medioevale 2024, l'Associazione Culturale Trani Tradizioni è lieta di annunciare le date dell'edizione 2025, anno importante, poichè festeggia i 20 anni di associazione. L'evento si terrà dall'8 al 10 agosto nel centro storico di Trani e Castello Svevo, offrendo un'esperienza indimenticabile che riporterà cittadini e visitatori nell'atmosfera suggestiva del Medioevo.Grazie alla partecipazione straordinaria di migliaia di persone provenienti non solo dai paesi limitrofi ma anche dall'estero e al grande interesse dimostrato dal pubblico e dai media nell'edizione appena conclusa, l'associazione è già al lavoro per preparare una nuova edizione ancora più ricca di eventi, spettacoli, e rievocazioni storiche. Il programma del prossimo anno comprenderà la rievocazione storica di Nox Templariorum, Le nozze di Re Manfredi, e oltre a riconferme come il gruppo musicale delle Green Clouds e l'incendio al Castello Svevo, ci saranno combattimenti, cortei in costume, odlische, giocolieri e tante altre attività che non sveleremo ora ma che faranno rivivere la magia di questo affascinante periodo storico.L'Associazione Culturale Trani Tradizioni ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al successo della scorsa edizione e invita la cittadinanza e i turisti a prendere parte a questo viaggio nel tempo anche l'anno prossimo. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'evento, vi invitiamo a seguire i nostri canali social ufficiali e il sito web dell'associazione.