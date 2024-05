Sancto Nicola Peregrino e Settimana Medievale, annunciati gli eventi di Trani Tradizioni

L'associazione culturale Trani Tradizioni è lieta di annunciare l'emozionante rievocazione storica di Sancto Nicola Peregrino affidata dal Comitato Feste Patronali. L'evento celebra il fervore e la devozione di San Nicola, il giovane Santo noto per la sua straordinaria fede e il suo peregrinare incandescente. Noto per essere definito "pazzo per Cristo", San Nicola ha conquistato i cuori dei bambini e degli adulti con il suo fervore e il suo grido incessante "Kyrie eleison". La rievocazione si immergerà nella vita di questo straordinario Santo, ripercorrendo il suo cammino di devozione e Sacrificio.La rievocazione di Sancto Nichola Peregrino avrà luogo il 2 agosto, primo giorno della festa patronale di Trani, offrendo ai partecipanti un'opportunità unica di immergersi nella storia e nella spiritualità del Santo. Per rendere l'esperienza ancora più autentica e coinvolgente, l'Associazione Culturale Trani Tradizioni è alla ricerca di bambini che desiderino partecipare come figuranti nell'evento. I bambini avranno l'opportunità di vivere da vicino l'atmosfera della rievocazione e di contribuire al suo successo. Inoltre L'associazione culturale Trani Tradizioni è orgogliosa di annunciare che, in un'ottica di inclusione, parteciperanno agli eventi anche i ragazzi autistici dell'Associazione Time Out di Trani. Questa collaborazione testimonia l'impegno dell'associazione verso una comunità più inclusiva e accogliente. Per partecipare come figuranti bambini o per ulteriori informazioni sull'evento, si prega di mandare una mail a tranitradizioni.g@libero.it mailto:tranitradizioni.g@libero.it.Dopo la festa patronale l'Associazione, in compartecipazione con l'amministrazione Comunale è lieta di annunciare la XVIII° edizione de La Settimana Medievale. Dal 9 al 11 agosto, il cuore storico di Trani si trasformerà in un affascinante viaggio nel tempo, grazie all'impegno e alla passione dell'associazione nel celebrare la ricca storia e la cultura medievale.L'evento, organizzato con cura e dedizione da Trani Tradizioni, offrirà ai visitatori un'esperienza indimenticabile, ricca di spettacoli, eventi e attività ispirati al fascino del Medioevo. I partecipanti avranno l'opportunità di immergersi completamente nell'atmosfera dell'epoca attraverso una vasta gamma di iniziative adatte a tutte le età.La Settimana Medievale è un evento che mira non solo a intrattenere, ma anche a educare e sensibilizzare il pubblico sulla storia e sulle tradizioni di Trani. Trani Tradizioni invita caldamente sia i residenti che i turisti a partecipare a questa straordinaria celebrazione del passato e a scoprire il fascino senza tempo. Ecco alcuni dettagli; piazza Duomo il 9 agosto, durante la rievocazione di Nox Templariorum, i partecipanti saranno catapultati nelle gesta dei cavalieri del tempio, affiancati dal Re Federico II, mentre difendono i mercanti dall'assedio dei briganti. In questa drammatica situazione, una figura oscura, la strega, lancerà una maledizione su Re Federico, risolta solo dall'esorcismo del chierico. Questo spettacolo coinvolgente promette di offrire un'esperienza avvincente e indimenticabile per tutti i presenti.Piazza Re Manfredi il 10 agosto, la rievocazione dell'arrivo della Principessa Elena Comneno d'Epiro porterà i partecipanti in un viaggio emozionante attraverso le strade di Trani. Da un lato, il corteo di Re Manfredi con la sua corte e i suoi cavalieri, e dall'altro quello della principessa Elena Comneno, accompagnata da Sire Baldovino e scortata dai due armatori tranesi, Federico Sifula e Cola Palagano. I due cortei si incontreranno in Piazza Libertà per l'incontro tra Re Manfredi e la principessa, seguito da festeggiamenti in onore della principessa Elena con danze medievali, danza del ventre, timpanisti, sbandieratori, mangiafuoco ed il gruppo musicale Green Clouds.L'11 agosto, il giorno delle nozze, sarà un momento di grande gioia e celebrazione per tutta la comunità. Davanti al Castello Svevo, saranno celebrate le nozze tra Re Manfredi e la Principessa Elena Comneno. Seguiranno giochi e spettacoli di luci di fuoco al castello (Incendio), seguiti da un maestoso corteo storico per le vie cittadine, in onore del reale connubio.