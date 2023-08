Tutto pronto per la Settimana Medievale, dal 4 al 6 agosto

Tante le novità a cominciare dai nomi dei reali di cui il ruolo di Re Manfredi è stato affidato, per il terzo anno, a Francesco Giuseppe Larosa, tranese, 24 anni, laureando in scienze Filosofiche, appassionato di storia e materie umanistiche. Parte integrante dell'Associazione ove non veste solo il ruolo di Re Manfredi, ma altri personaggi dove l'associazione è chiamata a svolgere per diverse rievocazioni storiche e insieme ad altri ragazzi hanno dato vita al nuovo gruppo di sbandieratori. Dedica il tempo libero alla lettura in particolar modo alle opere di autori classici. Nutre grande interesse verso il mondo animale.

Mentre il ruolo della Principessa Elena Comneno è stato affidato a Samuela Lamanuzzi 17 anni, tranese, studentessa iscritta al 4° anno a AFM Ites Aldo Moro. Pratica sport di equitazione dall'età di 4 anni dal 2019 è iscritta alla Federazione Italiana Sport Equestri, presso il Circolo Ippico Oxer Associazione Sportiva Dilettantistica, ciò che le piace di questo sport è essere a contatto con questi animali meravigliosi. Altro interesse è la lettura che le permette di incrementare il suo bagaglio culturale. Anche Samuela è parte integrante dell'associazione ove svolge diversi ruoli tra cui la giocoliera con spettacoli luminosi e fa parte del nuovo gruppo di sbandieratori di Trani Tradizioni.

Inoltre, per questa edizione, l'associazione assicura tre serate emozionanti, dal 4 agosto con Nox Templariorum in piazza Duomo, ci saranno, Federico II, cavalieri templari, briganti, pellegrine e la strega. I Templari saranno impegnati con combattimenti, sortilegi ed esorcismi libereranno i pellegrini dai pericolosi briganti. A concludere la serata saranno I Draghi giocolieri e mangiafuoco con il loro spettacolo di fuoco, incanteranno grandi e piccini.

Per quanto riguarda le nozze di Re Manfredi, ci saranno diverse novità. A cominciare dal gruppo locale I Million Dreams che si esibiranno sia sabato come i popolani del Re, che domenica in un musical su Re Manfredi e le nozze con la Principessa Elena Comneno, con canti e balli.

Altra novità quest'anno per festeggiare l'arrivo della principessa Elena Comneno dall'Epiro, ci sarà il gruppo musicale I Bardomagno che è il progetto musicale di Feudalesimo e Libertà che ha lo scopo di riunire in un'unica schiera quella dello Sacro Romano Impero le più brillanti menti dello mondo musicale et goliardico, guidate spiritualmente et musicalmente dallo prode Abdul "Il Bardo", storico chitarrista dei Nanowar of Steel. "Servendo et seguitando li ideali dello sistema feudale, BardoMagno è la diretta espressione della voce de lo Imperatore fatta in musica, cosicché 'financo lo più analfabeta delli villici possa istruirsi via auricolae allo soave et rassicurante pugno di ferro imperiale'".

Anche quest'anno l'associazione teatrale Il Carro dei Guitti collabora con Trani Tradizioni con Giuseppe e Mario Francavilla nei ruoli dell'araldo e Baldovino, insieme ad altri ragazzi tra figuranti e attori.

Tantissimi figuranti parteciperanno anche dai paesi limitrofi e non; Andria, Barletta con l'associazione Thempus, Bisceglie, Altamura con il gruppo Storico Normanno Saraceno. Lieti di accogliere anche turisti in visita a Trani che vogliono fare questa esperienza, provenienti da Ferrara e Novara

L'Associazione Culturale Trani Tradizioni è pronta per la XVIII° edizione de La Settimana Medioevale che si svolgerà a Trani in Piazza Duomo, Piazza Re Manfredi e vie cittadine dal 4 al 6 agosto 2023.