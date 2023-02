Settimana medievale, il 7 maggio l'annuncio delle nozze di Re Manfredi

Quest'anno ci saranno tante novità che l'Associazione si riserva di rivelare prossimamente, con l'intento di non deludere i cittadini tranesi e

L'Associazione conferma le date del 4/5 e 6 agosto in Piazza Duomo e Piazza Re Manfredi con La Settimana Medioevale e oltretutto sta lavorando su altre rievocazioni storiche di altre città portando con orgoglio i colori della città di Trani, con gruppi di timpanisti, sbandieratori, giocolieri, mangiafuoco, Lancieri e cavalieri.

L'Associazione Culturale Trani Tradizioni comunica che domenica 7 maggio 2023 realizzerà la prima parte della settimana medievale, ovvero l'annuncio de Le Nozze di Re Manfredi. Per le vie cittadine, sarà l'Araldo a cavallo, accompagnato da un gruppo di timpanisti, cavalieri e sbandieratori, ad annunciare le Nozze del Re con la Principessa Elena Comneno d'Epiro. Dopo due anni di ristrettezze dovute all'emergenza sanitaria covid-19 e la sospensione dello scorso anno per motivi di concomitanza con altri eventi, succeduti dopo la comunicazione delle date, l'associazione culturale ritorna a far vivere ai concittadini la revocazione storica dove negli anni passati si è registrato un flusso di gente non solo dalla città di Trani ma anche dalle altre città e regioni.