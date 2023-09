L'associazione Trani Tradizioni annuncia la prossima edizione della Settimana Medievale, dal 9 all'11 agosto 2024

L'Associazione Culturale Trani Tradizioni, dopo le tante manifestazioni realizzate in questo 2023, prevalentemente con "La Settimana Medioevale" XVIII edizione, senza tralasciare eventi in altre città della Puglia, ringrazia l'Amministrazione Comunale e tutti i commercianti che hanno collaborato alla realizzazione degli eventi. Inoltre l'associazione si appresta a ben due eventi imminenti ad Altamura, il prossimo 1 ottobre per l'apertura del villaggio medioevale e 22 ottobre con Stupor Mundi et Cathedralis Altamurae; mentre il prossimo 3 ottobre evento organizzato dalla Parrocchia di San Francesco in occasione della regola francescana e del Natale di Greggio, l'associazione sarà presente con i gruppi timpanisti, sbandieratori, nobili e dame con un piccolo corteo storico per rendere omaggio al serafico San Francesco d'Assisi. Inoltre è già al lavoro con il tema natalizio per animare vie e piazze della città di Trani e non solo. Nell'occasione siamo a comunicare le date de La Settimana Medioevale 2024 che sarà il 9, 10 e 11 agosto.