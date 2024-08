Settimana medievale a Trani, Forni: «Tre giorni intensi, ricchi di emozioni»

«L'Associazione Culturale Trani Tradizioni esprime con grande soddisfazione il proprio entusiasmo per la straordinaria riuscita della Settimana Medioevale, svoltasi a Trani dal 9 all'11 agosto. Sono stati tre giorni intensi, ricchi di emozioni, eventi culturali e rievocazioni storiche che hanno coinvolto la comunità e i numerosi visitatori accorsi per l'occasione»: sono le parole del presidente Giuseppe Forni.«L'affluenza e il riscontro positivo hanno superato ogni nostra aspettativa, dimostrando quanto sia sentito e apprezzato l'impegno per valorizzare la storia e le tradizioni locali. Un ringraziamento va all'Amministrazione Comunale di Trani, che ha compartecipato e condiviso con noi questo progetto, e a tutti i commercianti che hanno creduto in noi e hanno reso possibile la realizzazione dell'evento.Vogliamo inoltre esprimere la nostra profonda gratitudine ai gruppi che hanno contribuito al successo dell'iniziativa, in particolare il gruppo Trani Autism Friendly dei ragazzi Time Out, che è stato inserito con grande successo nel progetto, la scuola di danza Le Mille e una Passione di Linda Parente e l'associazione Thempus, la ditta Pirofantasy, il gruppo I Fieramosca, i Cavalieri del Mito e Audione, con cui abbiamo condiviso le varie manifestazioni di questa estate.L'Associazione - prosegue - ha inoltre concluso il 13 agosto un ciclo di manifestazioni medievali a Celenza Valfortore, chiudendo così un'estate all'insegna della cultura e della tradizione. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto e accompagnato in questo entusiasmante viaggio nel passato.Con gratitudine e speranza per il futuro, continueremo a lavorare per promuovere e far rivivere le nostre radici storiche».