Settimana Medievale: la rievocazione storica di Trani avrà un nuovo volto per la Principessa Elena

VENERDI 8 AGOSTO PIAZZA DUOMO E VIE CITTADINE

SABATO 09 AGOSTO PIAZZA RE MANFREDI - CASTELLO SVEVO

DOMENICA 10 AGOSTO PIAZZA RE MANFREDI/CASTELLO SVEVO VIE CITTADINE - LE NOZZE DI RE MANFREDI E ELENA COMNENO D'EPIRO"

DOMENICA 10 AGOSTO PIAZZA RE MANFREDI/CASTELLO SVEVO VIE CITTADINE - PERCORSO CORTEO TRIONFALE : Partenza da Piazza Manfredi , via Fra Diego Alvarez, Piazza Gradenico, Corso Vittorio Emanuele, Piazza dellaRepubblica, Corso Cavour, Piazza del Plebiscito, Via Statuti Marittimi, Supportico la Conca, Via Banchina alPorto, Piazza Trieste, Piazza Sacra Regia Udienza, Piazza Addazzi, Piazza Duomo, Castello Sve

L'ha annunciato una significativa variazione nel cast della prossima edizione della rievocazione storica medievale della città., che avrebbe dovuto interpretare la principessa Elena Comneno, ha purtroppo dovuto rinunciare al ruolo a causa di sopraggiunti impegni scolastici e lavorativi. L'associazione la ringrazia per la passione e la disponibilità dimostrate, augurandole il meglio per i suoi futuri progetti. Siamo ora entusiasti di annunciare che a vestire i panni della principessa saràChiara è una giovane artista tranese con un ricco bagaglio di esperienze nel campo teatrale e musicale. Attualmente studentessa di Psicologia Clinica, vanta numerose partecipazioni a spettacoli teatrali e manifestazioni culturali. È inoltre un membro attivo dell'Associazione "Trani Tradizioni" da diversi anni, avendo già ricoperto ruoli scenici di rilievo, come quello della Strega. A suo fianco, nel ruolo del Re, ritroveremo con piacere. Figura di riferimento per la rievocazione tranese, Francesco porterà nuovamente la sua presenza carismatica e appassionata, donando spessore e regalità al personaggio. Siamo certi che questa nuova coppia regale saprà emozionare il pubblico e rendere un sentito omaggio alla nostra storia con passione, autenticità e bellezza. L'Associazione Trani Tradizioni promette inoltre grandi sorprese per festeggiare insieme il suo ventennale, con artisti di alto rilievo e spettacolari giochi di luci e fuoco al Castello Svevo. Sarà senza dubbio una manifestazione ricca di emozioni.La Settimana Medievale "NOX TEMPLARIORUM " si terrà dall'08 al 10 agosto, questo il programma:Ore 19:15 Piazza Mazzini; " Partenza dei Templari"Ore 19:30 Piazza Duomo; " Narratore racconta la storia dei Cavalieri Rosso Crociati"Ore 20:00 Piazza Duomo; "Arrivo dei Templari"Ore 20:30 Piazza Duomo; "Briganti assalgono i mercanti"Ore 20:45 Piazza Duomo; "La Maledizione della Strega"Ore 21: 00 Piazza Duomo; "Narratore racconta la storia dei Cavalieri Rosso Crociati"Ore 21:20 Piazza Duomo "Briganti fustigati per volere di Re Federico"Ore 21:40 Piazza Duomo "Esorcismo della Strega"Ore 22:00 Piazza Duomo "Ringraziamento a Re Federico e Templari"Ore 22:30Piazza Duomo "Spettacolo di fuoco con I Draghi di Trani Tradizioni"Ore 20:00: Piazza Re Manfredi; "Esibizione Odalische a cura de Le mille e una passione"Ore 20:15: Piazza Re Manfredi; "Madonna Marianna racconta la storia dei Reali"Ore 20:30: Castello Svevo; "Re Manfredi con corte incontro Principessa"Ore 20:40: Castello Svevo; "Principessa Elena Comneno con corte incontro Re Manfred"iOre 20:50: Piazza Libertà; "Incontro dei Reali"Ore 21:20: Piazza Libertà: "Rientro a Piazza Re Manfredi"Ore 21:40: Piazza Re Manfredi; "Investitura dei Cavalieri"Ore 21:50: Piazza Re Manfredi; "Esibizione Odalische a cura de Le mille e una passione"Ore 22:00: Piazza Re Manfredi; "Green Clouds in concerto""Ore 20:00 Piazza Re Manfredi; "Madonna Marianna racconta la storia dei Reali"Ore 20:10 Piazza Re Manfredi: " Esibizione Odalische a cura de Le mille e una passione"Ore 20,20 Piazza Re Manfredi: "Celebrazione delle Nozze Piazza Re Manfredi e la Principessa Elena Comneno"Ore 20:50 Piazza Re Manfredi: "Ringraziamenti e Saluto Autorità"Ore 21:00 Piazza Re Manfredi: "Festeggiamenti in onore dei Reali"Ore21,40: Piazza Re Manfredi: "Castello Svevo Corteo trionfale della Settimana Medioevale"Ore 22:00: Piazza Re Manfredi; "Green Clouds in concerto"