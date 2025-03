Francesco Giuseppe Larosa e Carmen Tatò saranno Re Manfredi ed Elena Comneno

L'Associazione Culturale Trani Tradizioni è lieta di annunciare i protagonisti della prossima edizione della rievocazione storica Le Nozze di Re Manfredi, evento centrale de La Settimana Medioevale, dal 08 al 10 agosto 2025. Quest'anno, in un'edizione speciale che celebra i 20 anni dell'Associazione, i ruoli di Re Manfredi di Svevia e della Principessa Elena Comneno saranno affidati rispettivamente a Francesco Giuseppe Larosa e Carmen Tatò.UN RE ESPERTO E UNA PRINCIPESSA DI TALENTOPer il quinto anno consecutivo, Francesco Giuseppe Larosa vestirà i panni di Re Manfredi. Volontario attivo dell'Associazione Culturale Trani Tradizioni dal 2020, ha già interpretato con grande successo Re Manfredi di Svevia, con una laurea magistrale in Scienze Filosofiche e un forte impegno nelle attività culturali e sociali, Francesco porterà ancora una volta il suo carisma e la sua esperienza nella rievocazione storica più attesa dell'estate tranese. A ricoprire il ruolo della Principessa Elena Comneno sarà Carmen Tatò, giovane professionista del mondo della bellezza e della grafica pubblicitaria. Con una solida esperienza nella danza classica e un grande amore per la moda e la fotografia, Carmen incarna perfettamente lo spirito e l'eleganza della principessa bizantina che conquistò il cuore di Manfredi di Svevia.UN'EDIZIONE STRAORDINARIA PER I 20 ANNI DELL'ASSOCIAZIONENel 2025 l'Associazione Culturale Trani Tradizioni celebra 20 anni di attività, un traguardo importante che verrà onorato con un'edizione memorabile de La Settimana Medioevale. Stiamo lavorando con impegno e passione per superare le aspettative e offrire al pubblico un'esperienza ancora più coinvolgente, ricca di spettacoli, scenografie mozzafiato e momenti emozionanti che renderanno omaggio alla storia e alle tradizioni medievali.L'invito è rivolto a cittadini, visitatori e appassionati di rievocazioni storiche a partecipare a questa grande celebrazione, che si preannuncia essere un viaggio unico nel tempo alla scoperta di un'epoca affascinante e ricca di storia.