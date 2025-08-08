Settimana Medievale a Trani
Torna da oggi la Settimana Medievale a Trani: il programma

Una grande rievocazione per i 20 anni di Trani Tradizioni.

Trani - venerdì 8 agosto 2025 11.06
Trani si prepara alla Settimana Medievale in un'esplosione di colori, suoni e tradizioni che animerà Piazza Duomo a Trani con sbandieratori, lancieri, figuranti e un drago maestoso che si riuniranno per l'inizio ufficiale della "Settimana Medievale", un evento che quest'anno celebra i 20 anni dell'Associazione culturale Trani Tradizioni. La manifestazione, in programma dall'8 al 10 agosto, trasporterà cittadini e turisti in un'atmosfera di altri tempi, tra rievocazioni storiche e spettacoli. Le celebrazioni culmineranno nella serata conclusiva di domenica 10 agosto, in Piazza Re Manfredi, cuore pulsante dell'evento.

Questi vent'anni di attività rappresentano un "bellissimo traguardo" per l'associazione, che ha saputo coinvolgere tanti giovani e portare la storia di Trani in tutta Italia. La rassegna prenderà il via l'8 agosto con "Nox Templarioum", dedicata alla storia dei Templari, per poi proseguire con il racconto di Re Manfredi ed Elena Comneno: il 9 agosto sarà messo in scena il loro incontro, mentre il 10 il loro matrimonio. In previsione di un notevole afflusso di pubblico, con circa 40 pullman attesi da ogni parte d'Italia, dall'associazione lanciano un appello a lasciare le auto in periferia, invitando a vivere la festa nel rispetto della città e dei suoi spazi.

Questo il programma dei tre giorni con tutti gli eventi fruibili ad ingresso gratuito
  • Venerdì 8 Agosto: NOX TEMPLARIORUM. Una notte tra storia e leggenda, tra templari, briganti e magie…Vivi la grande rievocazione dei Cavalieri Rosso Crociati, narrata dalla voce di Madonna Marianna!
Ore 19:15 – Piazza Mazzini: Partenza solenne dei Templari
Ore 19:30 – Piazza Duomo: Madonna Marianna racconta la storia dei Cavalieri Rosso Crociati
Ore 20:00 – Piazza Duomo: Arrivo dei Templari
Ore 20:30 – Piazza Duomo: Assalto dei briganti ai mercanti
Ore 20:45 – Piazza Duomo: La maledizione della strega
(Fine prima parte)
Ore 21:00 – Piazza Duomo: Madonna Marianna continua la narrazione
Ore 21:20 – Piazza Duomo: I briganti vengono fustigati per volere di Re Federico
Ore 21:40 – Piazza Duomo: Esorcismo della strega
Ore 22:00 – Piazza Duomo: Ringraziamento a Re Federico e ai Templari
Ore 22:30 – Piazza Duomo: Spettacolo di fuoco a cura de I Draghi di Trani Tradizioni
  • Sabato 9 agosto 2025: L'Incontro di Re Manfredi ed Elena Comneno d'Epiro. Una serata da sogno, tra storia, danza, musica e suggestioni medioevali…
Piazza Re Manfredi
Ore 20:00 – Esibizione delle odalische a cura di Le Mille e una Passione
Ore 20:15 – Madonna Marianna racconta la storia dei Reali
Castello Svevo
Ore 20:30 – Uscita del corteo di Re Manfredi
Ore 20:40 – Uscita del corteo di Elena Comneno d'Epiro
Piazza Libertà
Ore 20:50 – Solenne incontro dei Reali
Piazza Re Manfredi
Ore 21:20 – Rientro dei cortei
Ore 21:40 – Investitura dei Cavalieri
Ore 21:50 – Nuova esibizione delle odalische
Ore 22:00 – Concerto live con i Green Clouds
  • Domenica 10 agosto2025: Le nozze di re Manfredi e la principessa Elena Comneno. L'epilogo più emozionante della Settimana Medioevale: tra storia, amore, danza, fuoco e musica!
Piazza Re Manfredi
19:50 – Madonna Marianna racconta la storia dei Reali
20:10 – Celebrazione delle Nozze di Re Manfredi e della Principessa Elena Comneno
20:20 – Esibizione delle odalische – a cura di Le Mille e una Passione
20:50 – Ringraziamenti e saluto delle autorità
21:00 – Festeggiamenti in onore dei Reali: spettacolare Incendio del Castello
21:40 – Corteo trionfale per le vie cittadine
22:00 – Concerto dei Green Clouds

