Settimana Medievale, Samuela Lamanuzzi e Francesco La Rosa saranno i due reali

Annunciati i Ruoli Reali per la Settimana Medievale di Trani: Samuela Lamanuzzi e Francesco La Rosa già reali dell'edizione 2024.Siamo lieti di annunciare che, nell'ambito della Settimana Medievale di Trani, Samuela Lamanuzzi interpreterà la principessa Elena Comneno e Francesco La Rosa impersonerà Re Manfredi.Samuela, 18 anni, di Trani, ha conseguito il diploma di istruzione tecnica presso l'Istituto Istruzione Secondaria Superiore di Trani. Con competenze linguistiche di base in inglese, francese e spagnolo. Tra i suoi interessi figurano l'equitazione, che pratica dal 2019, e la lettura. Samuela è attiva nell'Associazione Culturale Trani Tradizioni dove ha interpretato Elena Comneno 2023 e nella Federazione Italiana Sport Equestri.Francesco, 25 anni di Trani, è impiegato presso l'Agenzia per il Placement UNIBA, dove supporta studenti e neolaureati nel loro ingresso nel mercato del lavoro. Laureato in Sociologia presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", ha condotto ricerche su temi di sociologia urbana e sicurezza. Francesco è anche volontario attivo dell'associazione culturale "Trani Tradizioni", dove ha interpretato personaggi storici come Re Manfredi di Svevia.Quest'anno, dopo anni di attesa, torna l'incendio al Castello per festeggiare le nozze dei reali, un evento spettacolare che arricchirà ulteriormente la manifestazione e riporterà alla luce una delle tradizioni più amate dalla comunità.Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questa storica rievocazione e per ammirare Samuela e Francesco nei loro rispettivi ruoli di principessa Elena Comneno e Re Manfredi