Settimana medioevale, l'associazione Trani Tradizioni annuncia le date: dal 4 al 6 agosto 2023

L'associazione culturale Trani Tradizioni dopo un anno stop dalla Settimana Medievale e conclusasi la stagione delle rievocazioni storiche ove l'ultima è stata il 790° anniversario della Cattedrale di Altamura, domenica 23 ottobre, è a comunicare le date della diciottesima edizione de "La Settimana Medioevale" dal 4 al 6 agosto 2023. Per quanto riguarda i luoghi, (ragione della rinuncia da parte dell'Associazione a realizzare l'evento), si precisa che storicamente gli eventi che si vanno a rievocare, sono avvenuti sia nel Castello Svevo, che nel centro storico e non avrebbe senso realizzare Le Nozze di Re Manfredi in un altro luogo non consone storicamente.Si auspica ancora una volta che nelle stesse date e luogo non ci siano sovrapposizioni con altri eventi, come da nota protocollata in data 19/09/2022, che l'amministrazione comunale faccia una giusta valutazione a non inserire altri eventi negli stessi luoghi.Tante saranno le novità per il 2023, la prima, è quella di domenica 7 maggio con "l'annuncio delle Nozze di Re Manfredi" com'è avvenuta la prima edizione e il 4/5/6 agosto le nozze di Re Manfredi.Come non ricordare migliaia di persone giunte in piazza Re Manfredi per la rievocazione storica e lo spettacolare incendio al Castello Svevo? Intanto l'associazione è già a lavoro sia per la Settimana Medioevale che per altri eventi fuori città e regione, la stessa è orgogliosa di portare i colori e il nome della nostra città anche in altri paesi. Inoltre come negli ultimi anni, l'associazione si prepara per il Natale in piazza il 22 e 23 dicembre, ove ci saranno sorprese per grandi e piccini.