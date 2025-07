Soccer Trani, finalmente si inizia. Pace: “Ci sarà da lavorare. Tifosi? Dovremo conquistarceli”

Social Video 5 minuti Soccer Trani, le interviste al Presidente Luciano Pace ed al Direttore Generale Leo Scaringi Pietro Di Gregorio

Lunedì 28 luglio è iniziata ufficialmente la stagione 25/26 della Soccer Trani:per la rosa allenata da mister Moscelli che, mai come quest'anno, potrà contare su un organico di categoria superiore. Tanti volti nuovi, quasi tutti in realtà, a partire dallo staff, fino ad arrivare ai giocatori. Sin dai primi tocchi al pallone, si è notata la notevole qualità nei piedi di Turitto e compagni, chiamati poi ad un lavoro fisico, il cui esito non è stato malvagio, viste le temperature. Per finire, partita undici contro undici a metà campo; primo gol stagionale, seppur in allenamento, segnato da Chiumarulo.Per l'occasione, è intervenuto ai nostri microfono il presidente,: "Finalmente si parte, crediamo che la squadra sia competitiva e che possa centrare l'obiettivo. Questo è un nuovo capitolo, che vogliamo scrivere all'insegna della risalita nelle categorie che competono. Il calcio si sa, è figlio di tante dinamiche., nulla è scontato. Il campo, che è giudice supremo, ci dirà se stiamo lavorando bene o meno. Campagna abbonamenti? Quando si parla di ripartenza sarebbe ingiusto parlare di obiettivi o aspettarsi un numero definito.. Questione titolo? Per costruire una storia lunga e duratura non basta comprarlo, la società deve essere pronta e strutturata per la categoria che va a fare.. Mercato? Assolutamente chiuso con l'uscita di Longo e l'innesto di Gernone. È chiaro che se dovesse servirci qualcosa, vedremo più avanti. Messaggio alla piazza? Io dico ai ragazzi che devono meritarsi il tifo. Tutti dicono che siamo la favorita ma, quando lo sei, si rischia spesso di rilassarsi troppo.."Parola anche al direttore generale,, che ha chiarito, se ancora ce ne fosse bisogno, la questione stadio: "I fari sono stati alzati e collegati, attendiamo adesso gli allacci della corrente. Entro dieci giorni sarà tutto ultimato e dopodiché potranno essere utilizzati. Il terreno ha avuto un ingiallimento naturale. Oggi lo stiamo rimettendo in sesto,. In settimana si procederà ad un primo taglio dell'erba.e, forse, anche per organizzare qualche amichevole ad agosto."