Anniversario della Polizia di Stato nel Castello Svevo: i provvedimenti per la viabilità

Per motivi di sicurezza, nella giornata di mercoledì 10 aprile, nella quale il Castello Svevo di Trani ospita la celebrazione per la ricorrenza del 172° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, sono stati assunti (con ordinanza 157/2024) dei provvedimenti di viabilità nella zona di piazza Re Manfredi, via Accademia dei Pellegrini e via Alvarez.Nel dettaglio è stato disposto:DIVIETO DI FERMATA su piazza Re Manfredi (intera area compresa fra piazza Duomo, via Accademia dei Pellegrini e via Fra Diego Alvarez eccetto l'area sterratadi piazza Re Manfredi prospiciente il Castello Svevo riservata alle Autorità partecipanti)DIVIETO DI FERMATA su via Accademia dei PellegriniDIVIETO DI FERMATA su via Frà Diego AlvarezDIVIETO DI TRANSITO su via Accademia dei Pellegrini, piazza Re Manfredi, via AlvarezINVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA su VIA BELTRANI con direzione di marcia neltratto compreso fra via Accademia dei Pellegrini a piazza LambertDIVIETO DI ACCESSO da piazza LambertDIVIETO DI ACCESSO da via Alvarez incrocio con via Mario Pagano eccetto autorizzati (dipendenti Palazzo di Giustizia – Avvocati) con OBBLIGO DI TRANSITO su via Romito per raggiungere le aree di parcheggio (via Romito - via Lionelli) e autorità per raggiungere piazza Re ManfrediL'accesso ai magistrati e autorizzati sarà consentito dal varco di piazza Trieste -Sacra Regia Udienza fino al limite di piazza Duomo