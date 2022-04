Non rispondeva da diversi giorni, anziana signora soccorsa in casa dai Vigili del Fuoco

Non riuscivano a mettersi con lei da diversi giorni e così è partita la chiamata ai Vigili del Fuoco. L'episodio è avvenuto questa mattina in via San Gervasio: i vicini di un'anziana signora hanno chiamato il 115 preoccupati per le condizioni di salute della donna che non rispondeva alle loro chiamate. I soccorritori sono entrati nell'appartamento dal balcone ma fortunatamente l'anziana signora era in vita ed è stata assistita sul posto dai sanitari del 118. Le sue condizioni non sembrerebbero preoccupanti.