Avverte un malore in spiaggia, difficoltà per i soccorsi per una donna tranese

Momenti di tensione nella tarda mattinata di oggi, intorno le ore 13, sul Lungomare Cristoforo Colombo per una bagnante. La donna, di circa 50 anni, si trovava sulla spiaggia nei pressi del Tamarindo quando all'improvviso ha avvertito un malore.Immediata la chiamata al 118 che però giunti sul posto hanno trovato difficoltà nell'accedere alla spiaggia per via del cancello chiuso. Hanno, pertanto, scavalcato il muretto con non poca difficoltà e soccorso la donna direttamente sugli scogli in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno consentito loro di risalire in sicurezza e consentire il trasporto in ospedale.Sul posto è anche sopraggiunta una volante della Polizia locale.