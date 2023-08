"Barbie in Town" a Trani: l'intervista ai creatori del progetto

5 foto Barbie in Town Trani

, il progetto nato dalladegli influencer pugliesinegli anni ha portato i turisti alla scoperta di varie mete della, tra cui. Tra queste c'è anche, per cui riproponiamo un'intervista ai due influencer nel periodo in cui lasi sta diffondendo grazie all'uscita dell'omonimo film di cui è registae che vede protagonisti, rispettivamente nei panni di Barbie e Ken.«Barbie è un'e il successo del film lo dimostra – raccontano Del Buono e Milella - è da sempre simbolo di, di unche può diventare».Il progetto Barbie in Town, infatti, riscontra successo proprio perché Barbie in qualche modo rappresenta tutti noi.«Questo è il messaggio che puntiamo a trasmettere con il nostro progetto – proseguono i due influencer –ci piace raccontare lae ladellaattraverso soggetti sempre diversi nelle nostre foto».Nessun altro soggetto potrebbe offrire tanti spunti così diversi tra loro.«Sicuramente la "Barbie mania" ci dà uno stimolo in più, dimostra che abbiamo scelto lae che c'è moltonel progetto, diventato sempre piùe meno patinato, ma con quelche solo Barbie sa dare – aggiungono Del Buono e Milella - ci sono tantein arrivo sul territorio, a cui corrispondono nuovi modi per raccontare la nostra terra».