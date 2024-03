Bartolo Iossa va in finale a The Voice senior: Angela conquista tutti ma la sua avventura finisce

Ha emozionato ancora Angela Bini con la sua cover di "Sono solo parole di Noemi", una interpretazione che rispetto alle prime esibizioni è la carica di una energia nuova, positiva, piena di sorrisi e di rinnovata : ma la selezione era inevitabile e a malincuore Loredana Bertè ha dovuto fermare la sua avventura in The Voice senior augurandole tutto il bene possibile. Prosegue trionfale invece il cammino di Bartolo Iossa, il cui passaggio in finale probabilmente era stato annunciato dal suo primo incontro con Arisa che aveva dichiarato, "ti seguirei ovunque come coach". Bartolomeo Iossa, tranese di origine canosina, ha convinto con una strepitosa interpretazione di "A mano a mano", brano meraviglioso di Rino Gaetano che ha esaltato con il suo timbro Blues.