C'è l'arcobaleno: vento e pioggia in attenuazione dopo il maltempo di questa mattina

Un arcobaleno è sempre un bel vedere. Se poi si staglia sui monumenti tranesi suscita ancor maggiore serenità: e così questi arcobaleni porteranno di nuovo una giornata soleggiata, prevista per domani, dopo le precipitazioni sparse di oggi, registrate "anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, temperature con massime in sensibile calo; venti da forti a burrasca nord-occidentali" come recita il bollettino della Protezione Civile pugliese. Che per domani annuncia: "Precipitazioni: isolate e residue, anche a carattere di rovescio, nelle prime ore della giornata, su Puglia meridionale e centro-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli; Temperature: senza variazioni di rilievo; Venti: residue raffiche di burrasca, in generale attenuazione nel pomeriggio".