Capitan Uncino: il fascino ed il carisma del cattivo nelle storie

In questo articolo vorrei portarvi una nuova prospettiva del personaggio cattivo, visto sempre come un "perdente", che assume questa funzione proprio per far emergere la vittoria del bene che sconfigge il male. Ma vi siete chiesti come mai il personaggio cattivo, così come quello benevolo, ha uno o tanti seguaci? Nel caso specifico di Capitan Uncino infatti, egli ha come seguaci addirittura un'intera ciurma! Possiamo spiegare questo dal fattore che il Pirata sia un leader carismatico per i suoi followers.Un leader è colui che ha caratteristiche di personalità come l'estroversione, la socialità, ma soprattutto detiene l'arma seduttiva della persuasione. Ed è proprio attraverso quest'arma che Capitan Uncino seduce e attrae a sé gli altri pirati ed ha il potere di persuaderli: modifica i loro comportamenti affinchè lo seguano. Il Capitano però, così come nel cartone animato, risulta un leader che accentra tutto il potere nelle sue mani, non lasciando spazio ai suoi followers di partecipare alla presa di decisioni sul da farsi. Da questa considerazione possiamo chiamare questo tipo di leader autocratico oppure autorevole minaccioso, un leader quindi non attento alle relazioni tra i suoi collaboratori, ma propenso solo a seguire il suo obiettivo. La ciurma, invece, che ricopre il ruolo di follower si presenta passiva nelle scelte del Capitano, seguendo solo i suoi ordini per paura di non riuscire ad assolverli e quindi provocare in lui una reazione di rabbia. I seguaci inoltre, seguono il leader oltre che per paura, anche per conformarsi al gruppo e avere una propria identità e valore grazie all'identificazione con questo.A cura di Teresa Moccia