Chiama la figlia per annunciare il suicidio, donna 65enne salvata dalle forze dell’ordine

È stato grazie l'atto eroico di alcuni agenti che nella serata di sabato 18 luglio una donna di 65 anni è stata tratta in salvo da un tentativo di suicidio.Ad allertare i soccorsi la figlia residente a Torino che poco prima era stata chiamata per telefono dalla madre per comunicarle la sua intenzione. Giunti sul posto Polizia di Stato e Carabinieri, la signora nè rispondeva nè apriva la porta.Non potendo attendere l'arrivo dei Vigili del Fuoco, gli agenti sono entrati in un appartamento adiacente e comunicante e mettendo a rischio la propria vita si sono arrampicati senza esitazione sul balcone dell'abitazione ubicata al secondo piano.Entrati finalmente all'interno, la 65enne è stata trovata in evidente stato confusionale sul letto della camera da letto. Gli agenti hanno pertanto provveduto ad aprire la porta d'ingresso e a far accedere il personale del 118 per le cure del caso.La donna, accompagnata dai propri familiari, è stata trasportata all'ospedale di Barletta.