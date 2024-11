“Città si_cura”, mercoledì l’incontro con le scuole sul diritto alla sicurezza

Si chiama "Città si_cura" l'incontro che si terrà mercoledì 20 novembre alle 10.30 all'istituto alberghiero di Trani. Al convegno, voluto fortemente dall'assessore regionale Debora Ciliento, parteciperanno le delegazioni di ciascun istituto di scuola superiore di secondo grado della città. Si tratta di un momento di riflessione insieme alle realtà del terzo settore cittadino che ogni giorno sono a contatto con bisogni ed esigenze dei minori."Abbiamo voluto celebrare la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - spiega l'assessore Ciliento - per ricordare ai bambini e gli adolescenti come possono essere protagonisti positivi nelle loro comunità. Purtroppo, soprattutto negli ultimi giorni, i più giovani sono tornati al centro di troppi casi di cronaca e questo non deve lasciarci indifferenti. Dobbiamo, invece, riflettere e far capire loro quanto sia importante vivere in città sicure, come renderle tali e godere a pieno di questo diritto.Prendersi cura delle proprie città – continua Ciliento – significa rispettare persone e cose che le abitano e sviluppare quel senso di comunità che spesso viene a mancare. La violenza, infatti, si sviluppa proprio quando viene meno il senso di comunità, nel senso più profondo del termine. Torniamo, quindi, a far capire ai giovani come il comportarsi in modo civile porti a vivere meglio e a pieno le città, che possono così tornare ad essere luogo comune di esperienze e crescita. Vista l'importanza del tema, ringrazio già tutte le comunità scolastiche, e non solo, che parteciperanno all'incontro e le realtà del terzo settore di Trani sempre dalla parte dei bambini e ragazzi".Il convegno prevede i saluti istituzionali del sindaco di Trani, Amedeo Bottaro e gli interventi di Michele Emiliano (presidente regione Puglia), Massimiliano Galasso (colonnello dei carabinieri provincia Bat), Pinuccio Fazio (testimone di legalità) e Debora Ciliento (assessore regione Puglia). Modera l'incontro Maria Greca Colamartino (giornalista Amica9).