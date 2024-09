Nuovi posti letto nella Bat, Debora Cilento illustra l'attuale rete ospedaliera

«La rete ospedaliera approvata in giunta, passata in III commissione consiliare, ha messo in evidenza l'offerta complessiva dei posti letto pari a 15302 di cui 12557 per acuti il cui dato risulta superiore di 283 posti rispetto allo standard previsto nel DM 70/2015»: lo dichiara Debora Cilento, consigliera regionale in capo al PD.«Come chiarito dal capo dipartimento Vito Montanaro, la delibera fotografa la situazione attuale dei posti letto della Bat considerando l'attuale situazione ospedaliera e quindi prendendo in considerazione il Bonomo di Andria.All'attuale numero andranno aggiunti altri 200 posti che porteranno il nuovo ospedale a 400 posti letto.È necessario evidenziare che nella provincia Bat, in questi anni si è assistito ad un ampliamento dei posti letto: da 786 posti letto si è passati a 835 nel 2019, a 946 nel 2024 a 1146 con il nuovo ospedale.Sarà compito nostro vigilare sui tempi di realizzazione dei due nuovi presidi ospedalieri che sicuramente saranno importanti per l'intera provincia».