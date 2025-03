“Autismo, quale futuro?”: se ne parla il 28 marzo a San Luigi

Powered by

Si terrà il prossimo 28 marzo alle 18.30 all'auditorium San Luigi di Trani (piazza Mazzini) il convegno "Autismo, quale futuro?", organizzato dall'assessora regionale Debora Ciliento.Dopo i saluti istituzionali di Amedeo Bottaro, sindaco di Trani, Fabrizio Ferrante, Vicesindaco di Trani con delega alle politiche per la diversa abilità, e Antonio Giampietro, Garante delle persone con disabilità della Regione Puglia, sono previsti i seguenti interventi: Francesco Boccia, Capogruppo PD al Senato; Raffaele Piemontese, Assessore alla Sanità della Regione Puglia; Dott.ssa Brigida Figliolia, Neuropsichiatra infantile. A moderare l'incontro il giornalista Francesco Rossi."Durante l'incontro di venerdì si approfondirà un tema molto importante che interessa la nostra regione e tutta l'Italia - spiega l'assessore regionale Debora Ciliento -. Si tratta di un'occasione importante per fare il punto della situazione su un tema che sta a cuore a tutti.Il capogruppo al Senato, Francesco Boccia, esporrà la proposta di legge sull'autismo che sta seguendo l'iter legislativo e che vede il senatore il primo firmatario.A seguire è previsto l'intervento dell'assessore alla sanità Piemontese in merito alle strategie attuali della Regione Puglia a sostegno delle famiglie con persone affette dal disturbo dello spettro autistico. La Dott.ssa Brigida Figliolia, Neuropsichiatra infantile, invece, esporrà i dati su cui è bene riflettere".